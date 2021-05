'Cinema in musica' con il Colibrì Ensemble all'Aurum

Il 17 luglio il Colibrì Ensemble sarà protagonista di un appuntamento dedicato al cinema e alle più belle colonne sonore della storia. Dopo il successo del concerto realizzato lo scorso anno in occasione della scomparsa del M° Morricone, il Colibrì porterà in scena una nuova edizione del 'Cinema in musica' con altri capolavori musicali del grande schermo come 'Il Padrino', 'Indiana Jones', 'L’ultimo dei mohicani', 'Braveheart', 'Il Postino' e tante altre.

Nel frattempo è in cantiere la nuova stagione concertistica che, come di consueto, inizierà in autunno e che verrà presentata a fine estate. I biglietti sono in vendita online su ciaotickets.com e nei punti vendita indicati sul sito dell’orchestra. Per informazioni è possibile chiamare il 328/3638738.

