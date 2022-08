Cepagatti in festa: è tutto pronto per il concerto di Zafman

Zafman, al secolo Giovanni Zafenza, rapper e autore di brani che superano la soglia di 1 milione di ascolti sul web, dopo il suo tour che ha visto una doppia data nel famoso club milanese Hollywood, frequentato da vip e stars internazionali, e una serata a Bologna dove è stato notato da Inoki, Drefgold e Tredici Pietro, sabato 20 agosto approda nel suo paese, Cepagatti, dove si esibirà nella piazza principale. Ingresso libero.

Zafman, rapper e autore dei brani come “Festa”, “Weeknd”, “Shawty (Che ne sai)” e “Sex & Lexotan”, che hanno superato la soglia di 1.100.000 ascolti sul web, è fresco della firma in Sony Music Italy e nell’ultimo anno si è dimostrato tra le più importanti rivelazioni del centro Italia, sempre affiancato dalla sua manager ed editrice Susanna Chiesa (già nota per aver lanciato Fedez e talenti come Vegas Jones e la maggior parte della scena urban Italiana). Il concerto di Zafman si svolgerà alle 21.30 nell'ambito di una serata dedicata ai giovani talenti locali.

A tale proposito, la vice sindaca Annalisa Palozzo ha dichiarato: "La serata, fatta per dare luce e spazio ai ragazzi e ai loro talenti, prevede oltre alla musica di Giovanni Zafenza, in arte Zafman, giovane emergente che si sta facendo strada nel mondo del rap con riconoscimenti in Italia e all'estero, l'esibizione di cantanti musicisti, ballerini, stilisti, lettrici, sportivi che si alterneranno sul palco. Nel pomeriggio - ha concluso Annalisa Palozzo - dalle 18.30 la scuola cross Pardi Racing sarà in piazza per fare provare i loro motori a bambini e ragazzi".