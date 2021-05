A Silvi cena a bordo piscina sulle note di Rino Gaetano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Quaranta anni fa ci lasciava il grande Rino Gaetano con un messaggio di amore e speranza mai così attuale come in questi lunghi mesi. Sabato 5 giugno il cantautore calabrese verrà ricordato nel Parco Archea, a Silvi, in compagnia dei Rino Gaetano & Friends.

Organizzazione a cura di Stefania Di Brigida. Cena a bordo piscina sotto le stelle. Per avere maggiori informazioni: 339/5296916, 333/1054419, info@ferrettivillage.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...