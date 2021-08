A Montesilvano arrivano i casting del Tour Music Fest con Mogol

A Montesilvano, l'11 e 12 settembre, arrivano i casting del Tour Music Fest con Mogol come presidente della commissione italiana. Il concorso è riservato a cantanti, cantautori e rapper emergenti senza limiti di età. Altri giurati sono Kara DioGuardi (American Idol, Pink, Demi Lovato, Laura Pausini), Paola Folli, Massimo Varini e dj David Morales.

I migliori artisti selezionati, che parteciperanno alle finali nazionali di Roma in ottobre, saranno in lizza per vincere riconoscimenti di grande rilievo, come il premio “Sponsor for Artist”, 10.000 euro da investire nella propria musica, un budget di 15.000 euro per la realizzazione di un tour di concerti, una produzione discografica in collaborazione con Noise Symphony, con la post produzione agli studi di “Abbey Road” a Londra e borse di studio al Cet di Mogol e al Berklee College of Music, la più rinomata università di musica al mondo.

E poi una produzione discografica per la band vincitrice e i migliori strumenti musicali offerti da Riunite e AlgamEko, partner della manifestazione. Dal 2007 ad oggi hanno partecipato al Tour Music Fest, prima di raggiungere il grande pubblico, artisti come Mahmood, Ermal Meta (La fame di Camilla), Federica Carta, Loredana Errore, Sofia Tornambene, Greta Manuzi e Marianne Mirage.

Si comincerà con il “City Music Camp - Full Music Immersion”: 20 ore di corsi, laboratori e attività per cantanti e cantautori con i migliori Music Coach del Tour Music Fest e di Berklee - College of Music. Seguiranno poi le “Live Audition”, alla presenza della commissione artistica del concorso. Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid.