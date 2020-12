Carmen Consoli in concerto a Pescara nel 2021, ecco dove e quando

Carmen Consoli tornerà sulle scene nel 2021 con “Volevo fare la rockstar”, che consisterà in un nuovo album in primavera e un nuovo tour nei teatri che prenderà il via a novembre facendo anche tappa al teatro Massimo di Pescara sabato 13 novembre.

Il concerto è organizzato dalla Best Eventi. Biglietti già disponibili sui circuiti di vendita Ticketone.it e Ciaotickets.com. Info: 085.9047726.