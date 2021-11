Carmen Consoli in concerto a Pescara con 'Volevo fare la rockstar'

Si riparte: Carmen Consoli ci ha creduto, confermando il tour teatrale di "Volevo fare la rockstar", l'album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor. Nel rispetto delle regole, in sicurezza, la 'cantantessa' torna a suonare sui palchi di tutta Italia per riprendere lo scambio con il pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa.?

Appuntamento in Abruzzo per sabato 13 novembre al teatro Massimo di Pescara. La prima data della nuova tournée (prodotta e organizzata da Otr live) si è tenuta il 4 novembre al teatro Regio di Parma, dopo la data zero ad Assisi il 29 ottobre. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085/9047726.

