"Canti sul Salmo 50", concerto del Maestro Paolo Angelucci per il Lunedì Santo ​

Si chiama “Canti sul Salmo 50 in epoca di Pandemia” il concerto voluto dall’Arcidiocesi di Pescara-Penne per lunedì santo, 11 aprile. I musicisti dell’Orchestra Sinfonica Tosti, il maestro del Coro Gabriele De Gugliemo e le voci della Compagnia dell’Alba faranno risuonare, grazie alla direzione del Maestro Paolo Angelucci (foto), il “Miserere mei Deus”.

Sarà «una vera e propria meditazione sonora – annuncia l'arcivescovo, monsignor Tommaso Valentinetti - un canto di speranza nel tempo difficile della Pandemia che abbiamo vissuto e stiamo ancora attraversando e che tocca il cuore esprimendo perfettamente la drammaticità e l’angoscia dell’autore biblico del Salmo, Davide, ma anche la misericordia di Dio, la volontà di riconciliazione. E quanto abbiamo anche noi da chiedere perdono; quanto bisogno c’è di rientrare in noi stessi, soprattutto in questo tempo di guerra, di comprendere il senso delle azioni compiute e che continuano a compiersi, di iniziare un percorso di perdono e verità!».

«I Canti sul Salmo 50 in epoca di Pandemia – spiega il Maestro Paolo Angelucci, autore dell’Opera - hanno iniziato a prendere vita in una tiepida mattina di marzo, quando il Maestro Gabriele De Guglielmo mi propose di scrivere un Miserere inedito da presentare per il tradizionale concerto della Domenica delle Palme. Lo scoppio della pandemia, le sue chiusure, la rimodulazione della quotidianità, e anche del mio lavoro da docente, fecero sì che le bozze accennate su un foglio pentagrammato restassero lì a decantare senza uno sviluppo. Fu solo dopo pochi mesi del 2021 che mi ricapitarono fra le mani in maniera del tutto inattesa. Ripresi quelle bozze e mi venne la folle idea di scrivere tutto l’oratorio, musicando le 10 quartine».

Poi Angelucci conclude: «Come artista ho pensato che il mio compito fosse quello di consegnare un lascito del dolore, della solitudine di quei giorni, delle rinunce, dei progetti spezzati ma anche di una speranza, della creazione che può scaturire dalla sofferenza, dell’amore verso le cose quotidiane e semplici. L’assenza di ciò che ci sembrava scontato, la ritualità quasi pagana di una celebrazione cristiana, divenne di colpo un vuoto incolmabile nella nostra vita».