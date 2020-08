"Canta sotto le stelle", cena karaoke al Café Les Paillotes venerdì 21 agosto. In scaletta grandi successi e tormentoni estivi per passare insieme momenti di sano divertimento in tranquillità.

Questo il menù proposto dal resident chef:

cocktail di gamberi

calamarata agli scampi

salmone con verdure grigliate e patate

quadrotto al cacao con granella di cioccolato al latte

Il menù, con una bottiglia di vino ogni tre persone, costerà 30 euro. Saranno rispettate le norme di sicurezza anti-Covid. Per informazioni e prenotazioni: 393/9675410.