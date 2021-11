Cancellato il concerto di Ben Harper a Pescara

Cancellato il concerto di Ben Harper & The Innocent Criminals a Pescara. Secondo quanto fa sapere Barley Arts, le date del tour italiano previste per l’estate prossima hanno subito alcune variazioni "per ragioni logistiche", e a farne le spese è la tappa in programma al teatro d'Annunzio giovedì 4 agosto: quel giorno Harper si esibirà ugualmente, ma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il termine per le richieste di rimborso dei biglietti per la tappa abruzzese è fissato entro e non oltre il prossimo 30 agosto 2022. Per ulteriori informazioni è sufficiente cliccare QUI.