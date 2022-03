Camaleonti, ‘Nduccio ed Equipe 84 a Montesilvano per la festa del papà

Al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano si celebra la festa del papà con i Camaleonti (foto) e l’Equipe 84 - La storia per un evento revival di tutto punto, "condito" con una cena e la sapiente presentazione del comico e cabarettista pescarese ‘Nduccio, che durante la serata farà da collante tra i due gruppi. Appuntamento, dunque, il 19 marzo a partire dalle ore 20. Ovviamente questo happening già sta riscuotendo interesse da parte dei tanti fans di due dei più importanti "complessi" che hanno fatto la storia degli anni ’60 e non solo. Per le relative informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 347/7572126.

I Camaleonti

Provenienti da precedenti esperienze in gruppi attivi nell’area milanese, Antonio “Tonino” Cripezzi, Livio Macchia, Riki Maiocchi, Gerry Manzoli e Paolo De Ceglie costituiscono i Camaleonti nel 1965, con un nome che allude all’ecletticità delle loro influenze musicali. Durante un’esibizione nello storico locale "Santa Tecla" vengono notati da Miki Del Prete, autore e produttore discografico, che li mette sotto contratto per la Kansas, etichetta per la quale incidono fra il 1965 e il 1967 dodici singoli e due 33 giri. Fra le loro canzoni numerose sono le cover di successi internazionali (come “Sha la la la”, "Ti dai troppe arie", "I capelloni”) ma non mancano i brani di autori italiani, come “Chiedi chiedi”, con cui nel 1966 i Camaleonti partecipano al Cantagiro. L’abbandono di Riki Maiocchi viene superato con l’ingresso in formazione di Mario Lavezzi. Nel 1991 entra Massimo Brunetti. Nel 1993, insieme a membri dell’Equipe 84 e dei Dik Dik, i Camaleonti partecipano a Sanremo con “Come passa il tempo”.

Equipe 84

L’Equipe 84 nasce nel 1963 dall'unione di elementi che avevano fatto parte di due gruppi modenesi: “Le Tigri” e "Paolo & i Gatti" (del quale aveva fatto parte anche Francesco Guccini). I membri fondatori sono Victor Sogliani, Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. Il gruppo debutta con il 45 giri "Canarino va", inno della squadra di calcio del Modena. Nella primavera 1981 Vandelli annuncia lo scioglimento del gruppo e si dedica ad attività musicali in proprio. Tre anni dopo Sogliani e Ceccarelli riformano l'Equipe 84 con Cantarella per esibirsi al concerto in onore di Francesco Guccini del giugno 1984 a Bologna, dove presentano "Auschwitz". Nel dicembre 2012 muore Franco Ceccarelli: da quel momento i musicisti superstiti, "compagni di viaggio", proseguono l'attività musicale con il titolo "Equipe 84 - la Storia", proprio su volere di Ceccarelli.