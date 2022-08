Brunori Sas al teatro D'Annunzio

Il cantautore calabrese Brunori Sas si esibirà al teatro D'Annunzio di Pescara domenica 11 settembre per l'unica tappa abruzzese del suo Tour Estate 2022. Questa sarà l’occasione perfetta per tornare a lasciarsi conquistare dalle sue esibizioni dal vivo.

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti: dal tour di Concertini Acustici passando per la recente pubblicazione di “Baby Cip!” e “Cheap!”, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Ecco perché quello nella nostra città sarà un concerto assolutamente da non perdere.