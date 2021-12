Boys in the attic (tribute Aerosmith) al Loft 128 di Spoltore

I Boys in the attic (tribute band degli Aerosmith) si esibiranno al Loft 128 di Spoltore venerdì 10 dicembre proponendo un viaggio all'interno della discografia di una delle piu grandi rockband della storia.

In scaletta tutti i grandi classici di Steven Tyler e soci: dal riff ipnotico di "Walk this way", "Sweet emotion" ed "Eat the rich" fino alle ballad più famose come "Crazy", "Cryin'", "Amazing" e "Dream on", il tutto condito dai pezzi più old school della formazione statunitense come "Toys in the attic", "Kings and queens" e tante altre.

Questa la line up: Steven Frentano - Lead Vocal, Harmonica; Andrea "Perry" de Massis - Lead Guitar & Back Vocals; Fabio "Wihtford" Raggi - Guitar & Back Vocals; Stefano Di Giovanni - Bass; Matteo De Massis - Drums; Matteo Di Pentima - Keyboards & Back Vocals. Si ricorda a tutti di prenotare preventivamente il tavolo al 393/9779688. Dalle ore 22.30 ingresso dopo cena che sarà regolato da addetti alla sicurezza.