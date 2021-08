Boys in the Attic (Aerosmith tribute) al Loft 128 di Spoltore

Boys in the Attic (Aerosmith tribute) in concerto al Loft 128 di Spoltore. Sarà un live dedicato alla storia dei mitici "Bad Boys of Boston".

2 ore all'insegna degli ipnotici riff di "Sweet Emotion" e "Walk this way", le travolgenti "Mama Kin" e "Dude", le ammiccanti "Pink" e "Rag Doll". Vietato mancare. Prenotazione dei tavoli per la cena al 393/9779688.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...