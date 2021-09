Big Band del conservatorio in concerto con Maurizio Rolli e Mike Applebaum

La Big Band del conservatorio sarà in concerto con Maurizio Rolli (foto) e Mike Applebaum nel pomeriggio di martedì 28 settembre all'auditorium del conservatorio statale di musica "Luisa D'Annunzio", a Pescara. L'evento, che sarà a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, rientra nell'ambito dei concerti del dipartimento Jazz & Pop denominati "Pop & Jazz Week". È possibile effettuare la prenotazione sul sito Internet del conservatorio.

Maurizio Rolli si è esibito al fianco di Jim Hall, Mike Stern, Peter Erskine, Bob Mintzer, Alex Acuña, Hiram Bullock, Michael Manring, Andy Timmons, Otmaro Ruiz, Diane Shuur, Danny Gottlieb, Paolo Fresu, Bill Russo, Dave Liebman, Bill Evans, Scott Kinsey e moltissimi altri. Lo ricordiamo anche come bassista dei R.a.r.e., quartetto italo americano composto da Alex Acuña (percussioni), Otmaro Ruiz (piano) e Gianluca Esposito (sax), e del trio "X-perience", comprendente Hiram Bullock alla chitarra e Israel Varela alla batteria .



Grazie al lavoro “Moodswings” è stato l’unico musicista italiano a essere recensito come "Cd del mese" dalla prestigiosa rivista americana "Bass Player"; una sua intervista è stata pubblicata nella seconda edizione della biografia ufficiale del leggendario Jaco Pastorius scritta dal grande critico americano Bill Milkovski. Inoltre nel 2002 Rolli è stato invitato, unico italiano, a esibirsi nel corso dei festeggiamenti per il cinquantunesimo compleanno di Pastorius, organizzati in Florida dalla famiglia del grande bassista scomparso nel 1987.

