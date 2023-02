BicchieRino, “Tri-brutto” a Rino Gaetano, ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile ad Hai Bin sabato 25 febbraio per gli amanti di Rino Gaetano con il concerto dei BicchieRino. L’ironia e l’irriverenza dell’indimenticato cantautore saranno celebrati dalla band abruzzese in un’esibizione attesissima dai tanti che seguono ogni appuntamento del gruppo. I BicchieRino sono un controverso e irriverente “tri-brutto” a Rino Gaetano, cantautore italiano degli anni '70.

Il gruppo abruzzese si esibisce riproponendo le canzoni del celebre cantautore in esibizioni che sfociano spesso nel teatrale. Infatti i BicchieRino sono in pieno concetto Rino risultando sempre imprevedibili, sempre travestiti con costumi differenti tra serata e serata, con scenette e interazione con il pubblico che diventa parte dell'esibizione stessa. Risultato una bolgia di nonsense.

I BicchieRino sono Riccardo Di Virgilio Mambella (voce), il Dottor Palmito (voce e Sax), Faz (batteria), Ruud Pandolfi (tastiere), Rino Di Cesare (alias Ilaria Pomante) (chitarra), “Uno” che deve prende il treno per Giulianova (basso).

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento:? “Sarà una serata speciale con musica spensierata ma di classe con i mitici BicchieRino,“tri-brutto” a Rino Gaetano, il tutto condito con buffet speciale asiatico e italiano ad Hai Bin dove serate così non mancano mai. Da non perdere”. Menu “All you can eat”, cucina asiatica e italiana. Info e prenotazioni: 328/9328836, 328/9317326.