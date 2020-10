Cena concerto con Beto Berman duo al ristorante Piazzaforte dai Sabatini

Giovedì 8 ottobre si cena a ritmo di samba. Una musica brasiliana mai scontata e banale, quella di Beto Berman, per sfidare anche coloro che non hanno mai pensato di poter ballare. Percussioni coinvolgenti e la voce unica di Beto per la serata più divertente di tutto l’autunno.

Formazione: