Ben Harper in concerto a Pescara nell'estate 2021: ecco dove e quando

Dopo essersi esibito a Chieti nell'estate 2019, Ben Harper è pronto per tornare in Abruzzo. Stavolta l'artista americano sarà di scena a Pescara, giovedì 5 agosto 2021, nell’ambito del Pescara Jazz & Songs.

Organizza la Best Eventi in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi e l’assessorato comunale al turismo e grandi eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.com (online e punti vendita).

Per info: 085.9047726, 085.693093, info@entemanifestazionipescaresi.com. Ne ha fatta di strada, Ben Harper, da quando pubblicò il suo disco di debutto: era il 1994 e il lavoro si intitolava "Welcome to the Cruel World". In tutto questo tempo ha dato alle stampe vari album in studio, sempre di successo, tra i quali menzioniamo:

"Fight For Your Mind"

"The Will to Live"

"Burn to Shine"

"Diamonds on the Inside"

"Lifeline" (che vanta anche una nomina ai Grammy)

"Call It What It Is"

Sono tutti progetti che hanno visto il cantante e chitarrista collaborare attivamente con The Innocent Criminals, band formata da:

Leon Mobley (percussioni)

Juan Nelson (basso)

Oliver Charles (batteria)

Jason Mozersky (chitarra)

Questa formazione si è sempre esibita con lui in giro per il mondo, e si contraddistingue per l'estrema diversità di generi musicali cui i vari componenti fanno riferimento e che in qualche modo riescono a rendere ogni musicista l'uno complementare all’altro.