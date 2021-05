Ben Harper in concerto a Pescara nell'estate 2022: ecco dove e quando

Dopo essersi esibito a Chieti nell'estate 2019, Ben Harper è pronto per tornare in Abruzzo. Stavolta l'artista americano sarà di scena a Pescara, il 4 agosto 2022, nell’ambito del Pescara Jazz & Songs. L'evento, che era inizialmente previsto per l'estate 2021, è stato rinviato causa Covid.

Organizza la Best Eventi in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi e l’assessorato comunale al turismo e grandi eventi. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.com (online e punti vendita). Per info: 085.9047726, 085.693093, info@entemanifestazionipescaresi.com.

Ne ha fatta di strada, Ben Harper, da quando pubblicò il suo disco di debutto: era il 1994 e il lavoro si intitolava "Welcome to the Cruel World". In tutto questo tempo ha dato alle stampe vari album in studio, sempre di successo, tra i quali menzioniamo "Fight For Your Mind", "The Will to Live", "Burn to Shine", "Diamonds on the Inside", "Lifeline" (che vanta anche una nomina ai Grammy) e "Call It What It Is".

Sono tutti progetti che hanno visto il cantante e chitarrista collaborare attivamente con The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso),Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). Questa formazione si è sempre esibita con lui in giro per il mondo, e si contraddistingue per l'estrema diversità di generi musicali cui i vari componenti fanno riferimento e che in qualche modo riescono a rendere ogni musicista l'uno complementare all’altro.