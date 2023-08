Bandabardò a Tocco da Casauria per il secondo appuntamento del Festival del Medioevo

Il Festival del Medioevo nell’area Casauriense propone nella serata di martedì 29 agosto, per il suo secondo appuntamento, il concerto della Bandabardò a Tocco da Casauria. Organizzano la rassegna la presidenza del consiglio regionale e i sindaci dei cinque Comuni interessati, ossia Biagio Piero Petrilli per Castiglione a Casauria, Guido Di Bartolomeo per Bolognano, Riziero Zaccagnini per Tocco da Casauria, Giovanni Mancini per Torre de’ Passeri e Nunzio Di Donato per Pescosansonesco.

“Portare la musica di livello nazionale nei nostri piccoli centri significa far conoscere i nostri territori – afferma il sindaco Zaccagnini – Tocco fra l’altro ha appena concluso il primo Festival Michettiano agganciato a quello dannunziano e oggi proseguiamo su un’area che ha avuto difficoltà che pure stiamo affrontando grazie a un cambio di mentalità determinato da un approccio diverso voluto dal presidente Sospiri”.

Il live della Bandabardò partirà alle ore 21 e sarà a ingresso gratuito. “Il Festival del Medioevo dell’area casauriense – aggiunge il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – nasce dalla legge regionale del luglio 2020 con la quale abbiamo creato un finanziamento specifico teso a restituire ossigeno e vitalità a quei borghi medievali che fanno parte del nostro territorio, promuovendo il recupero e la valorizzazione di luoghi simbolo, come il Castello di Tocco, l’Abbazia stessa che era chiusa, percorsi naturalistici. E lo facciamo anche attraverso grandi eventi musicali che ci supportano nel dare visibilità ai singoli territori e a riportare i cittadini nelle aree interne”.