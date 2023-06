Avion Travel in concerto al teatro d'Annunzio per la Festa della Musica

Per la prima volta, a Pescara, si festeggerà la Festa della Musica con una nuova produzione del Centro Adriatico. Gli Avion Travel saranno sul palco del teatro D'Annunzio, il 21 giugno alle ore 21.30, con l’Italian Contemporary Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori, che dichiara: "Sono davvero felice di questo concerto con un gruppo di cui sono innanzitutto un grande fan e di cui amo da sempre le canzoni per la raffinatezza, l'eleganza, la profondità. Non vedo l'ora".

Raffinatezza, eleganza e profondità della musica saranno protagonisti di un appuntamento inedito per l’estate pescarese, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della città e fornisce anche una preziosa attività lavorativa a giovani talenti del territorio. Sarà uno straordinario concerto di uno dei gruppi che hanno fatto la storia della canzone d'autore italiana. Imperdibile. È possibile acquistare i biglietti su Ciaotickets e Ticketone.

Gli Avion Travel partecipano al Festival di Sanremo del 1987, aggiudicandosi la vittoria nella sezione rock con il brano “Sorpassando”. Nel 1992 pubblicano il loro primo album 'Bellosguardo' che, insieme a Opplà dell’anno dopo e a 'Finalmente Fiori' (1995), simboleggia uno dei capisaldi della musica della storica band e l’inizio del loro successo. Nel 1998 partecipano alla quarantottesima edizione di Sanremo con la canzone “Dormi e Sogna”, che vince il Premio della critica e della giuria di qualità, e nel 2000 vincono il Festival con “Sentimento”.

Nel 2009 pubblicano l’album 'L’amico magico', con composizioni di Nino Rota rivisitate con arrangiamenti originali. Nel 2017 viene purtroppo a mancare Fausto Mesolella, chitarra storica del gruppo nonché musicista, compositore e arrangiatore di spicco nel panorama italiano, lasciandosi alle spalle una carriera ricca di collaborazioni e riconoscimenti. Ancora oggi gli Avion Travel sono guidati dal loro storico leader, il cantante Peppe Servillo.