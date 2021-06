Audio 2 in concerto a Pescara per 'Estatica' 2021

Prezzo non disponibile

Il 18 agosto al porto turistico di Pescara si esibiranno gli Audio 2 per 'Estatica' 2021. Il duo napoletano è composto da Gianni Donzelli e Vincenzo Leomporro. Sono passati quasi 30 anni da quando Mina (per il suo album 'Sorelle Lumière', 1992) incise “Neve”, brano scritto da due giovanissimi amici (d’infanzia) e fertili autori: un debutto niente male per il gruppo che l’anno dopo si presenta con il nome di Audio 2 sulla scena della musica italiana.

Oggi come allora, le corde vocali del cantante Gianni Donzelli vibrano su una sola frequenza, quella di Lucio Battisti, che in ogni loro nota rivive magicamente e ricorda la formula vincente degli Audio 2: nuove sonorità pop (d'autore) e testi mai banali.

