Audio 2, serata Lucio Battisti con la tribute band 'Prendila così'

Serata omaggio a Lucio Battisti al Giardino delle Clarisse di Città Sant'Angelo. I 'Prendila così', formazione capitanata da Paolo De Carolis, si esibiranno venerdì 17 settembre con degli ospiti d'eccezione: saranno infatti sul palco insieme agli Audio 2, celebre duo napoletano composto da Gianni Donzelli ed Enzo Leomporro.

Organizza la Pro Loco di Marina di Città Sant'Angelo. Gli Audio 2 canteranno qualche brano di Battisti insieme ai 'Prendila così', ma si esibiranno anche in un momento live senza la tribute band abruzzese per riproporre i loro più grandi successi. Un concerto assolutamente da non perdere.