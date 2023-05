Al Conservatorio “Aspettando la Repubblica. Omaggio alla città di Pescara”

Giovedì 1° giugno l'Auditorium del Conservatorio di Musica “Luisa d’Annunzio” ospiterà l'evento “Aspettando la Repubblica. Omaggio alla città di Pescara”. Si comincerà con il concerto del Coro delle voci bianche diretto da Paola Ciolino, che eseguirà l'inno di Mameli, "Maria Mater Gratiae" di Basevi e "The lord bless you and keep you" di Rutter.

Seguirà l'esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta da Adriano Melchiorre. In programma alcune musiche del grande compositore Felix Mendelssohn. L'ingresso al pubblico è rigorosamente libero. La doppia performance avrà inizio alle ore 19,30.