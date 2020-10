Le arpiste di Vo' Euganeo tonano a suonare a Città Sant'Angelo. Appuntamento nella chiesa di San Francesco giovedì 8 ottobre. Ingresso libero.

Dopo l’esibizione in Veneto per la cerimonia di apertura dell’anno scolastico, le ragazze del corso di arpa della scuola media dell’istituto omnicomprensivo angolano torneranno a emozionare con il suono della loro arpa in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico per le classi prime della scuola media Giansante.

Assisteranno all’esibizione anche il Commissario ad Acta Giampiero Ciccone e la Priora dell’Arciconfraternita del Rosario, Francesca D’Arpizio.