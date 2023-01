Duran Duran vs Spandau Ballet: Around Duran in concerto ad Hai Bin

Appuntamento imperdibile il 27 gennaio per gli amanti degli anni ’80: concerto degli Around Duran in una serata denominata “Back to 80’s Party” nella quale la tribute band abruzzese farà rivivere il dualismo musicale che infiammò quel magico decennio, Duran Duran vs Spandau Ballet. Sarà un botta e risposta fra i successi indimenticabili delle due band inglesi che infiammeranno i fan. Non mancheranno fra i tanti “The Wild Boys”, “I’ll fly for you”, Save a prayer” e “Gold” in una serata che promette scintille.

Gli Around Duran nascono nel 2016 dalla passione smisurata per la band più cult degli Anni’80, i Duran Duran, con l’idea di immergersi nelle raffinate sonorità della band icona non solo musicale ma anche di stile, vera leggenda del panorama mondiale, reduce dal successo dell’ultimo album “Future Past” e a maggio di nuovo in tour nelle principali arene del Regno Unito.

Durante l’esibizione degli Around Duran i video dei singoli brani vengono riproposti in sincro con la band, al fine di accrescere il coinvolgimento con il pubblico. Il gruppo è composto da quattro musicisti abruzzesi con alle spalle una più che estesa esperienza nazionale nell’area degli spettacoli dal vivo: Daniele Vitali (voce), Flavio Sciarra (chitarre), Raffaello Zappalorto (basso) e Fabio Mosca (batteria e cori).

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Secondo evento del 2023 all’insegna degli anni '80. Gli Around Duran ci faranno apprezzare una combinazione incredibile di pezzi dei mitici Duran Duran e dei loro antagonisti dell’epoca, i favolosi Spandau Ballet. Per l’occasione proveremo l’applausometro per stabilire quale pezzo riscuote tuttora maggior successo”. Menu “All you can eat”, cucina asiatica e italiana. Informazioni e prenotazioni: 328/9317326 e 085/4222828.