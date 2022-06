Arisa in concerto al Teatro del Mare di Montesilvano

Arisa farà tappa a Montesilvano con il suo “Ero Romantica - Little Summer tour”, organizzato da International Music and Arts, che durante l'estate 2022 la porterà a cantare sui palchi di tutta Italia accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e, nella maggior parte delle date, anche da Jason Rooney alla consolle. L'appuntamento a Montesilvano è in programma il 19 agosto al Teatro del Mare, con inizio alle ore 21,15.

In una sorprendente alternanza fra ballate d’amore malinconiche e sfrenati ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e fraseggi rap, Arisa presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album "Ero Romantica", un disco in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità, un dualismo espresso già dalla separazione in due blocchi fra le canzoni più scatenate e elettroniche e quelle più lente e sentimentali, come in un ideale lato A e lato B.

11 tracce che sono un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, che celebrano la femminilità e le sue contraddizioni, che parlano di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria urlando l’esigenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione. Oltre ad Agua de coco e non mancheranno in scaletta i singoli che hanno anticipato il disco come Potevi di fare di più, Psycho, Altalene, Cuore oltre alle hit che hanno fatto conoscere Arisa al grande pubblico: Sincerità, Controvento e La Notte.

In oltre dodici anni di carriera, Arisa ha collezionato 4 dischi d’oro e 7 di platino e partecipa undici volte al Festival di Sanremo: sette in gara, tre come ospite e una come presentatrice al fianco di Emma Marrone e Carlo Conti. Vince due edizioni: nel 2009 con Sincerità tra le “Nuove proposte” e nel 2014 trionfando con Controvento nella categoria “Campioni”. Nel 2012 si è classificata seconda con La Notte, tra i suoi pezzi più intensi, certificato triplo disco di platino.