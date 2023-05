Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talents, in concerto a Montesilvano

Appuntamento il 30 luglio, al teatro del mare di Montesilvano, con il vincitore di Italia’s Got Talents Antonio Sorgentone che si esibirà dalle ore 21 per un attesissimo concerto gratuito. Sorgentone è considerato tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel proprio repertorio propone un mix di 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani di grandi del passato come Renato Carosone o Fred Buscaglione.

Durante i suoi spettacoli, grazie al suo carisma sul palco e alla sua bravura tecnica, riesce a conquistare tutte le tipologie di pubblico. Ha collezionato più di 600 concerti in Italia e in Europa: Svezia, Finlandia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera, e collaborazioni con famosi artisti internazionali (tra i tanti si citano Marvin Rainwater e Hayden Thompson, due leggende del country e del rockabilly Made in Usa).

Nel 2011 ha aperto il concerto dei Sonics, storica garage band americana, e nel 2012 insieme agli Adel's il concerto di Bryan Setzer. Ha suonato all'Helsinki Rockabilly Week nel 2012 e al Benenwer Festival di Bruges nel 2013, sempre nel 2013 è stato ospite della trasmissione radio Stereonotte in onda su Rai Radio 1.