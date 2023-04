A Città Sant'Angelo la finale del Festival della Melodia con Antonietta Messina ("Italia's got talent")

Indirizzo non disponibile

Saranno 15 i finalisti del Festival della Melodia domenica 16 aprile nel Centro Ibisco di Città Sant'Angelo. Artisti provenienti anche da fuori regione che si contenderanno il titolo con brani editi e inediti davanti ad una speciale giuria, presieduta dalla finalista del programma di Canale 5 "Tu si que vales", Antonietta Messina, e dal noto Andrea Pelusi. Lo spettacolo, patrocinato da Siae Italia, sarà presentato dall'ex vincitore nazionale della rassegna canora Maurizio Tocco e dalla modella Barbara Di Marco.

Ad impreziosire la scena saranno anche il cantautore Marco Corneli e alcune delle protagoniste del concorso di Miss Adriatico, impegnate in un defilè di moda con gli abiti sportivi firmati Dalsport 74. In gara, ad essere valutati in base alle qualità vocali e all'interpretazione dei brani scelti, ci saranno Andrea Giordano, Martina Vox, Lorenzo Di Giovanni, Giulia Martino, Camilla Marongiu, Simone D'Annibale, Giada Serraiocco, Giuliana Marinelli, Silvia Chiulli, Sara Torchetti, Roberta D'Amelio, Elena Rodica Aresanu, Alecsandra Cervigni, Janis Scatena e Ilaria Ngeliu.

Molto attesa l'esibizione dal vivo di Antonietta Messina, che nello scorso mese di ottobre, dopo la sua esibizione, è stata accompagnata dalla standing ovation del pubblico di uno dei programmi Mediaset più seguiti, presentato da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez. "Sarà una bella occasione per seguire dei giovani talenti della nostra musica - afferma l'organizzatore dell'evento, Paolo Minnucci - L'ingresso sarà libero, a partire dalle ore 16, in una struttura molto elegante e raffinata che ha già ospitato eventi legati alla moda e allo spettacolo".