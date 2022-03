Annullato il concerto di Matt Bianco a Pescara

Salta il concerto di Matt Bianco a Pescara. In una nota, infatti, la Alhena Entertainment ha comunicato che l’evento, previsto per il prossimo 27 marzo al teatro Massimo, è stato annullato “per motivi organizzativi”: “Il protrarsi della situazione generale non ancora del tutto ben definita ha reso necessaria la riconsiderazione dello svolgimento dello spettacolo, al fine di garantire un contesto in totale sicurezza per il pubblico”, scrive la Alhena, aggiungendo che “in accordo con l’artista stiamo lavorando per definire una data estiva che sarà comunicata in tempi brevi”.

Il rimborso potrà essere richiesto a partire da giovedì 31 marzo 2022 ed entro e non oltre il 30 aprile 2022: tale rimborso prevede il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Per ottenerlo sarà necessario essere in possesso del titolo di accesso integro, senza il quale non sarà possibile avere il suddetto rimborso. Ci si dovrà rivolgere allo stesso punto prevendita dove è stato acquistato il biglietto per l’evento o contattando lo stesso punto prevendita online in cui si è acquistato. Infoline: Alhena Entertainment srl, 085/9433361, 366/2783418.

La band dei Matta Bianco, che sarebbe tornata in Abruzzo dopo ben dieci anni di assenza, è nata in Inghilterra nel 1982 da Mark Reilly alla voce, Danny White alle tastiere e il Kito Poncioni (purtroppo mancato nel 2001) al basso. Il nome del gruppo riconduce a un personaggio fittizio ispirato al mondo delle spie e degli agenti segreti, protagonisti di tanto cinema degli anni ’50/ ’60 e ’70, di cui Mark Reilly adorava le colonne sonore. Nel 2017 è uscito “Gravity”, album per il quale i Matt Bianco hanno scelto una formazione di musicisti provenienti dal Jazz e con i quali Mark Reilly fa il lungo tour dopo l’uscita del disco. “Gravity” viene ritenuto il lavoro più maturo di Matt Bianco.