Annullato il concerto di Donatella Rettore

Salta il concerto di Donatella Rettore che era previsto al teatro Massimo di Pescara il prossimo 3 aprile. Con una nota pubblicata sul suo sito Internet ufficiale, infatti, l'artista ha fatto sapere che due date del suo tour teatrale sono state annullate in attesa di definire una loro rischedulazione. Si tratta del live in programma a Galatina (Lecce) il 2 aprile e, appunto, della tappa abruzzese che avrebbe dovuto tenersi nella nostra città il giorno successivo.

Il rimborso dei biglietti può essere richiesto sin da ora sia nelle prevendite dove i tagliandi sono stati acquistati sia con storno automatico. In quest'ultimo caso, l'importo stornato tornerà disponibile sul saldo contabile della carta di credito utilizzata. Ricordiamo che Rettore è recentemente tornata alla ribalta partecipando all'ultimo festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga: la canzone presentata in gara era "Chimica". Da alcuni giorni è inoltre uscito il greatest hits "Insistentemente Rettore!", che raccoglie tutti i suoi brani più conosciuti.