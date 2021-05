Annullato il concerto di Alan Parsons a Pescara, ecco come ottenere i rimborsi

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica, sono state annullate le date del tour di Alan Parsons. Di conseguenza salta anche il concerto di Pescara, inizialmente previsto il 6 luglio 2020 al teatro D'Annunzio e poi rinviato al 6 luglio 2021.

La tappa, dunque, al momento non verrà recuperata. È possibile ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati entro e non oltre il 6 agosto 2021. Coloro che hanno acquistato il biglietto sul sito TicketOne.it o tramite Call center riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso.