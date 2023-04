La violinista Anna Tifu a Città Sant'Angelo con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Sesto appuntamento per la stagione concertistica del Città Sant’Angelo Music Festival con la direzione artistica del maestro Alessandro Mazzocchetti, promossa dalla fondazione Nicola Polidoro e dal Comune di Città Sant’Angelo. Venerdì 14 aprile alle ore 21 il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo ospiterà l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, diretta da Alessandro Mazzocchetti, con la violinista Anna Tifu.

In programma il Concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 77 di Johannes Brahms e la sinfonia n.1 in re maggiore di Charles Gounod. I biglietti possono essere acquistati nella tabaccheria - cartolibreria De Vincentiis in corso Vittorio Emanuele 75 a Città Sant’Angelo o scrivendo all’indirizzo e-mail csamusicfestival@gmail.com. Ulteriori informazioni al numero 338/2908166.