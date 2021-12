Concerto di Natale con Angelo Valori e Medit Voices a Spoltore

L'8 dicembre a Spoltore, nella Società Operaia di Mutuo Soccorso, si terrà un concerto con una rielaborazione originale delle più celebri melodie natalizie. Medit Voices, originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica nato come progetto di produzione e ricerca del conservatorio di Pescara, eseguirà un repertorio unico e originale. Una produzione New Sounds & Beyond.

“Il repertorio - spiega il direttore Angelo Valori - presenta una rielaborazione originale per voci soliste, ensemble vocale e sezione ritmica delle più celebri canzoni delle feste unite a famose hit internazionali del repertorio Soul/Funk. Ovviamente è un piacere aver avuto l’onore di aprire il periodo del Natale e gli eventi che si susseguiranno sul territorio di Spoltore, con l’intento di regalare un momento di serenità e di spensieratezza al pubblico dopo due anni vissuti con l’incubo di una pandemia che ci ha tenuto fisicamente lontani, distanti, seppur senza mai spegnere la voglia di stare insieme e di fare musica per l’anima e il cuore”.

Il concerto inizierà alle 18 e proporrà i brani di ‘Dancing in the street’ di Marvin Gaye, ‘Stand by me’, ‘Could it be magic’, ‘Moon river’, ‘Ain’t no mountain high enough’, ‘I say a little prayer’, ‘September’, ‘Africa’, ‘Halleluja’, ‘Joyful joyful’, ‘Happy’ di Pharrel Williams, ‘All I want for Christmas’, ‘Let it snow’, ‘Jingle Bells’, ‘White Christmas’, ‘Jingle Bells Rock’ per chiudere con ‘So this is Christmas’ di John Lennon e Joko Ono.