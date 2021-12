Andrew Faber in concerto al circolo Babilonia

Andrew Faber si esibirà al circolo Arci Babilonia di Pescara sabato 18 dicembre alle ore 21,30 con un suo reading di "resistenza poetica".

"Poesie, per tornare ad essere felici - scrive l'artista su Facebook - Vi racconterò perché la bellezza appartiene alle persone fragili. Alla loro leggerezza. A quello strano modo che hanno di sognare sottovoce. Di vivere un secondo alla volta. Alla gentilezza. Che sempre viene confusa per ingenuità quando invece è meraviglia. Vi racconterò come è possibile trasformare l’ansia in un’amica, e il panico, in poesia".