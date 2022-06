Andrea Pimpini in concerto a Montesilvano e Atri

Andrea Pimpini, cantautore di Pescara, aveva promesso che sarebbe tornato a cantare dal vivo e così è stato. Dopo essersi esibito a Roseto degli Abruzzi, Pescara e Fossacesia, l’artista ha annunciato una nuova data a Montesilvano, prevista sabato 2 luglio nel locale “Il nuovo 4 archi”.



“Torno live in occasione dello Spazio Contest Show, un festival che mi sta aiutando a farmi conoscere e a girare l’Abruzzo – spiega Andrea – Ci saranno tanti artisti, io presenterò due brani e non vedo l’ora di eseguirli dal vivo. Le date precedenti sono andate benissimo. La gente ha apprezzato le esibizioni e, finalmente, sui social si intravede qualche commento negativo. Dico finalmente perché la prova che stai lavorando bene non è solo quando le persone ti acclamano ma anche e soprattutto quando iniziano a criticarti. Quella è la dimostrazione che qualcuno ti invidia perchè stai lavorando bene, stai raggiungendo nuove persone e stai realizzando i tuoi sogni. Ringrazio tutti i miei “followers” per i commenti d’affetto che ricevo nei direct su Instagram, ringrazio il Comune di Fossacesia per la gentilezza e ampia disponibilità… E naturalmente Antonella, l’organizzatrice dello Spazio Contest Show!”.



Andrea, il 2 luglio, canterà “Se” (da 'Nuovo cinema paradiso') di Josh Groban con le musiche del Maestro Ennio Morricone, e “A un isolato da te” di Francesco Renga. Brani selezionati accuratamente da Andrea e dalla sua insegnante di canto. Venerdì 8 luglio, invece, su tutte le piattaforme di streaming musicale uscirà la versione studio di “Era già tutto previsto”, brano di Riccardo Cocciante. Verso la fine del prossimo mese, Andrea Pimpini canterà ad Atri. Maggiori informazioni verranno rese pubbliche nelle prossime settimane.