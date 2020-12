Andrea Pimpini presenta il suo primo concerto in streaming

Sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18 il cantautore pescarese Andrea Pimpini terrà sul web il suo primo concerto in streaming “Andrea Pimpini Online Tour 2021”. Biglietti in vendita su Eventbrite. L’artista presenterà per la prima volta dal vivo tutti i brani presenti nel suo ultimo disco, “Quando cammini per strada” (Level Music / Warner Music Group) e cover di altri artisti (Modà, Annalisa, Francesco Renga, Ultimo etc.).

A proposito del live, Andrea afferma: “I concerti dal vivo mi mancano tantissimo. Non vedo l’ora che si possa tornare a organizzare eventi e concerti. Noi cantanti abbiamo bisogno del pubblico e penso che il pubblico abbia bisogno della musica. Il concerto in streaming del 30 Gennaio sarà un modo per riavvicinarci e ingannare l’attesa per il momento tanto atteso in cui potremo tornare a cantare e divertirci nelle piazze”.