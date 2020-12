Andrea Pimpini in diretta streaming con il suo “concerto di Natale”

Sabato 19 dicembre il cantautore pescarese Andrea Pimpini sarà in diretta streaming su YouTube per presentare il suo “concerto di Natale”. Ecco che cosa ha dichiarato Pimpini:

“L’anno scorso mi ero esibito dal vivo in occasione delle festività natalizie, ma quest’anno non sarà possibile. Voglio comunque ingannare l’attesa per il giorno in cui si potrà tornare nella mia dimensione preferita: quella dei concerti dal vivo. Il mio concerto di Natale è sia un augurio affinché non si ripeta mai più una situazione del genere, ma anche e soprattutto un modo per esprimere vicinanza a tutte quelle persone che vorrebbero tornare a divertirsi. Non mancheranno cover di Modà, Annalisa e Francesco Renga”.