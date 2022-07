Continua il tour 2022 di Andrea Pimpini: appuntamento alla "Steakeria" l'8 agosto

Il tour 2022 di Andrea Pimpini per i festival, contest e talent d'Abruzzo continua. L'artista pescarese, lunedì 8 agosto, sarà ospite del festival musicale che si terrà alla "Steakeria". Pimpini ha annunciato sui social che, a differenza delle altre serate, stavolta presenterà soltanto brani inediti scritti da lui. Più precisamente, Andrea canterà due canzoni che sul web e in radio hanno avuto grande successo: "Stella nel cielo" e "Quando cammini per strada".



E, proprio a proposito di "Stella nel cielo", su YouTube è uscito il video lyrics ufficiale con alcune clip registrate al Romics (Fiera di Roma). Il cantautore, infatti, nel 2017 e nel 2018 si è esibito in una delle manifestazioni più famose d'Italia che, ad ogni edizione, riunisce circa 200.000 persone provenienti da tutto il mondo.