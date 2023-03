Andrea Griminelli rilegge la grande musica per il cinema di Ennio Morricone e Nino Rota

Venerdì 10 marzo la stagione musicale della società del teatro e della musica "Luigi Barbara" prosegue con un omaggio alla musica per il cinema composta da Ennio Morricone e Nino Rota: sul palcoscenico del teatro Massimo si esibirà l'Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia con Andrea Griminelli come solista al flauto. Il concerto è organizzato all'interno del Progetto Circolazione Musicale in Italia del Cidim.

L’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia è una formazione di eccellenza che affianca le più consolidate professionalità selezionate sul territorio italiano ai migliori talenti emergenti. La sua stagione concertistica, caso unico in Italia, si svolge su tre prestigiosi palcoscenici: Benevento, Napoli e Roma. Recentemente l’Orchestra è stata impegnata nella registrazione di un disco con la solista Anna Tifu, una delle stelle del concertismo internazionale di oggi, disco che verrà pubblicato e diffuso con la rivista “Amadeus”.