Andrea Castelfranato in concerto al Babilonia

Andrea Castelfranato porterà la sua chitarra acustica fingerstyle sabato 21 gennaio, alle ore 21:30, nel circolo Babilonia. Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, rinnovabile al costo di 8 €. Info e prenotazioni: 320/2659801. Chitarrista abruzzese, Castelfranato è noto da anni per il suo virtuoso talento di mani e di cuore che si manifesta sulle corde e sul legno della sua compagna di viaggi e concerti, la chitarra. Il suo talento è un dono da ascoltare ma anche mostrare e condividere dal vivo, per emozionare il pubblico con un ricco repertorio di composizioni per chitarra acustica e classica. Riconosciuto maestro internazionale della chitarra, Andrea è stilisticamente unico e si pone come modello di riferimento per allievi di tutto il mondo.

Da anni tiene concerti in tutta Europa e ha rappresentato l'Italia in diversi festival, quali Issoudun (Francia), Matadepera (Spagna), Oloumuc (Repubblica Ceca), Bailleul (Francia) e l'Open Strings di Osnabruck (Germania) in cui ha vinto il prestigioso concorso bandito dall'Acoustic Music Records di Peter Finger. Diverse le apparizioni su riviste specializzate tra cui la ”Guitar Club”, “Chitarre”, “La Guitare” (Francia), “Akustik Gitarre”(Germania) e “Folk Bulletin”. Da solista è stato invitato ad aprire il concerto a Bob Brozman, Antonio Forcione, Pete Huttlinger, Antonella Ruggiero, Ivana Spagna, Rossana Casale, Tazenda, O'Zulù (ex 99 Posse) e Thornetta Davies (ex corista di Ray Charles), Alex Britti, Irene Grandi.

Nell'estate 2009 il brano "Appassionata", da lui composto ed eseguito e contenuto negli album “If” e “Jagoda”, è stato inserito nella compilation "My love my guitar" vol. 2 pubblicata in Korea dove figurano i più grandi esponenti della chitarra acustica. Sono nomi importanti della scenachitarristica mondiale tra cui Dominic Miller (chitarrista di Sting), Pierre Bensusan, Tommy Emmanuel, Martin Taylor, e Peter Finger, solo per citarne alcuni. Diverse sue musiche hanno fatto da colonna sonora su documentari trasmessi su RaiUno “Linea Verde”. Nell'estate del 2010 è stato invitato dal chitarrista e produttore degli Avion Travel, Fausto Mesolella, ad aprire a Caserta il suo concerto con il chitarrista Michele Ascolese.

Ha partecipato a vari programmi televisivi sulla Rai e Mediaset, quali Alle Falde del Kilimangiaro, Uno Mattina, Maurizio Costanzo Show, Cominciamo bene, Scalo 76, Barone Rosso (Red Ronnie Tv). Nel 2018 è uscito il suo racconto, edito da Masciulli edizioni, dal titolo "Una corda spezzata", in cui Andrea racconta un periodo della sua vita personale e artistica. Nel dicembre del 2018 si è esibito sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella finale del contest musicale "Fiat Music". A marzo 2019 è uscito il suo sesto disco "Anxanum", prodotto da Giulio Cesare Ricci dell'etichetta toscana Fonè Records. Nel 2020 viene pubblicato sempre dalla Fonè "Duende", registrato interamente live durante il concerto nel prestigioso museo Piaggio a Pontedera.