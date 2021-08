Amii Stewart e Alessandro Quarta a 'We love fest', il concerto è già sold out

Sarà Amii Stewart la protagonista del live in programma il 26 agosto a Pescara nell’ambito del "We Love Fest - Pescara Music Festival", organizzato dall’assessorato comunale al turismo e grandi Eventi. L’artista di fama internazionale sarà accompagnata sul palco da Alessandro Quarta e dal suo quartetto. Il concerto è un vero e proprio happening che è stato fortemente voluto dall’amministrazione, in esclusiva regionale dell'associazione "Eventi Arte Musica e Gusto".

Amii Stewart, una delle più importanti voci della musica disco anni '70, '80 e '90, ha calcato importanti palcoscenici di tutto il mondo, ha partecipato al Festival di Sanremo e, in qualità di attrice, anche a vari musical. Oggi è tra le più importanti artiste dello showbiz internazionale che hanno scelto l’Italia come seconda casa, una donna poliedrica che spazia dal canto alla danza e che è anche autrice dei testi di diverse canzoni. Sold out annunciato per la data e corsa alle ultime prenotazioni: si richiede il green pass.

