"Aloha summer", aperitivo in musica a Pescara centro

Dopo il successo estivo delle strade del jazz torna la musica live nella parte nord di via Cesare Battisti: l'appuntamento con "Aloha Summer" è un arrivederci alla stagione estiva. Venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 20, la musica lounge e il jazz invaderanno la zona della movida del centro. Si esibiranno Caterina Cantelmi alla voce e Frank Leonelli al piano.

Aderiscono all'evento Tropico Exotic Cocktails e Shaka Brew. Per l'occasione, "Tropico" proporrà tapas a base di avocado toast, frittura di calamari e scampi in salsa esotica, carpacci di mare, ananas e gamberi, il tutto accompagnato dal vostro cocktail esotico preferito. "Shaka", invece, proporrà un tagliere misto con la birra artigianale. Per info e prenotazioni: 3497818410 - 3291471959.