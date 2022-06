Alex Britti apre l'edizione 2022 del Pescara Jazz & Songs

Prezzo non disponibile

Una grande presenza della musica italiana, protagonista del festival Pescara Jazz & Songs 2022, ci sarà già dal primo appuntamento in programma il 15 giugno, che vedrà di scena al porto turistico 'Marina di Pescara' il cantante Alex Britti. Stavolta, però, l'artista romano si presenterà al pubblico in veste di chitarrista. Il centro di questo suo concerto sarà proprio il jazz, con la propria esperienza di grande chitarrista blues.

“Sarà quindi uno spettacolo del tutto particolare, abbastanza raro, in cui avremo modo di sentire la sua musica strumentale”, commenta il direttore artistico Angelo Valori. Quella di Pescara sarà la prima data del “Mojo Tour” di Alex Britti, che come detto suonerà la chitarra; ad accompagnarlo sul palco ci saranno inoltre Giulio Rocca alla batteria, Emanuele Brignola al basso e Michele Papadia all'organo hammond, piano e tastiere.

Una curiosità: Britti, nel corso del tempo, si è esibito spesso a Pescara, ma l'ultima sua volta al porto turistico risale al 2011 per 'Estatica'. Ora, a distanza di 11 anni, Alex ritroverà quasi la stessa location, perché all'epoca suonò nello spiazzale davanti al padiglione Becci, mentre stavolta salirà sul palcoscenico dell’arena, a pochi metri di distanza da quel punto.

Importante altresì il legame tra Britti e la nostra regione: c'è, ad esempio, l’amicizia e la collaborazione con il cantautore pennese Mimmo Locasciulli, che lo volle come ospite nel suo cd “Sglobal”. «Con Alex Britti – raccontò Locasciulli – ho lavorato ad un brano intitolato “Aiuto”. Per la prima volta ho fatto un pezzo di sapore blues, e Alex era sicuramente il più indicato per impreziosire il tutto. Insieme ci siamo divertiti moltissimo. Lui è un grande artista». Dunque, Britti ha ricevuto a suo tempo anche la “benedizione” da parte di un personaggio che ha sempre portato l’Abruzzo nel cuore.