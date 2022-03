Alessio Allegrini in concerto con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Alessio Allegrini, primo corno solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e della Lucerne Festival Orchestra, torna a esibirsi con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese a 27 anni dal suo debutto come solista sul palco dell'Isa. Questa volta il musicista sarà in veste di direttore e guiderà l’orchestra domenica 13 marzo alle ore 18 nel teatro comunale di Città Sant’Angelo.

Esprime soddisfazione Ettore Pellegrino, direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: “Finalmente abbiamo il piacere di avere sul podio Alessio Allegrini, nostro Direttore e Solista Ospite Principale dal 2020. La pandemia e la riduzione di attività in questi due anni hanno impedito, fino ad ora, di presentarlo al pubblico, ma anche nei mesi di sospensione dei concerti abbiamo lavorato insieme per la realizzazione di un disco per la rivista Amadeus dedicato a Max Bruch. Il M° Allegrini è un grande musicista dalla carriera internazionale e persona di grande umanità che dimostra un feeling particolare e felicissimo con la nostra Orchestra. Siamo orgogliosi di averlo nella nostra squadra e lo ringraziamo per quanto ha fatto e farà”.

Il programma comprende l’Ouverture in do maggiore op. 170, D. 591 in stile italiano e la Sinfonia n. 4 in do minore D. 417 “Tragica”, entrambe di Franz Schubert, e il Concerto in mi bemolle maggiore per tromba di Johann Nepomuk Hummel in cui si esibirà come solista Vinicio Allegrini, fratello del direttore e anch'egli musicista di gran classe: prima tromba dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, ha un’intensa attività concertistica come solista in Italia e all’estero.

La produzione è un tributo alla Vienna dei primi anni dell’800 le cui atmosfere sono vive nella musica di due grandi compositori, Schubert e Hummel, che furono amici nella vita, e interpreti del passaggio fra Classicismo e Romanticismo, e rappresentanti di quel fervore musicale che portò la musica fuori dalle corti e la aprì al concerto pubblico. Sarà possibile acquistare i biglietti anche di persona al botteghino nello stesso giorno del concerto. Per informazioni è possibile contattare il numero 0862/411102. Per accedere al concerto saranno obbligatori l’uso della mascherina Ffp2 e l'esibizione del Green pass rafforzato.