Dopo il rinvio per motivi di salute, Alessandro Serra è pronto per deliziare finalmente il pubblico del Loft 128 con la sua chitarra e la sua voce in un cammino musicale attraverso il tempo.

Appuntamento giovedì 2 dicembre nel locale di Spoltore. Inizio alle ore 21,30. Prenotazione dei tavoli per la cena al 393.9779688 tramite WhatsApp.