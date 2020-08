Alessandro Melchiorre, pianista e compositore montesilvanese, terrà un concerto in piano solo il 15 agosto con inizio alle ore 21:30 sul lungomare di Montesilvano, per la precisione in largo Venezuela (di fronte ai Grandi Alberghi).

L’evento sarà il solo, nel cartellone dei concerti, a prevedere il pianoforte come unico protagonista. In programma musiche di Beethoven, Chopin, Einaudi e alcune recenti composizioni per pianoforte solo che Alessandro ha composto nel periodo di lockdown.