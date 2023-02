Alberto Rocchetti, storico tastierista di Vasco Rossi, a Popoli con Kom e Liberi Liberi

I Kom e i Liberi Liberi, rispettivamente capitanate da Mirco Salerni e Vincenzo Assennato, si esibiranno insieme in una notte dedicata a Vasco sabato 25 febbraio sul palco di "Ldv-elledivi" di Popoli (ex Underground City) guidati dal tastierista storico di Vasco Rossi, Alberto Rocchetti. L'evento è stato fortemente voluto da Mirco Salerni come ringraziamento ai Liberi Liberi per aver sostituito i Kom in un concerto che avrebbero dovuto tenere a Marino (Roma) il 3 ottobre 2022 proprio con Rocchetti.

In quell'occasione i Kom rinunciarono all'esibizione dopo la notizia della prematura scomparsa di Davide Rovinelli, loro batterista fondatore. I Liberi Liberi si misero subito a disposizione annullando gli impegni e dedicando l'intero concerto al loro collega scomparso. Questo gesto colpì Salerni, che promise una collaborazione con loro. Quella promessa è stata mantenuta, dando vita a ciò che si prospetta un evento senza precedenti. I fan che accorreranno dall'Abruzzo con i Kom e dal Lazio con i Liberi Liberi si uniranno in un unico, grande coro.

Saranno due ore e mezzo di rock assoluto in cui le due band si alterneranno in una scaletta completamente elaborata da Rocchetti sulla scia proprio dell'ultimo concerto di Vasco. Durante la serata non mancheranno momenti emozionanti e coinvolgenti, che si concluderanno con una sorpresa finale. Data l'importanza dello spettacolo e gli innumerevoli ingressi previsti, la direzione di "Ldv" ha deciso di agevolare i fan mettendo in vendita i biglietti su Ciaoticket al costo di 15 euro. Oltre all'Opening Concerto ci sarà un altro pacchetto a disposizione che prevede l'Opening Cena, con ingresso su prenotazione alle ore 20:30 e la possibilità di variazioni per intolleranti, celiaci o vegani.