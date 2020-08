“Alanno Music Festival”, rassegna musicale gratuita ad Alanno Stazione sabato 8 agosto

Far rinascere il commercio e il turismo attraverso l'intrattenimento musicale di qualità: questo l'obiettivo della serata di sabato 8 agosto ad Alanno Stazione, dalla classica al pop passando per il flamenco. La Jemad Communications, in collaborazione con StudioImpressions e con il contributo dei commercianti di Alanno Stazione, presenta una nuova edizione di questo evento.

La serata prevede un doppio live, dalla musica classica al flamenco con il maestro Francesco Ciancetta e a seguire la cantautrice, chitarrista ed interprete Arianna D’Angelo (foto), che eseguirà in acustico hit mondiali dagli anni ’80 fino a quelle attuali e alcuni brani inediti presenti sul suo ultimo cd “Acoustic”.

Il concerto è a ingresso libero con il solo obbligo della prenotazione, essendoci un numero limitato di posti a sedere per le vigenti norme anti Covid. Prenotazioni obbligatorie al 347/9919192 o 375/5565915.