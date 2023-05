Appuntamento il 20 agosto con Alan Sorrenti in concerto a Montesilvano Colle. Ingresso libero. Nato a Napoli il 9 dicembre 1950, Sorrenti nel 2022 ha pubblicato l'ultimo album di inediti, il cui titolo non lascia spazio a fraintendimenti: “Oltre la zona sicura”, arrivato a 19 anni dal suo precedente disco. Sicuramente i più grandi successi del cantante partenopeo sono Figli delle stelle e Tu sei l'unica donna per me, canzone quest'ultima incisa anche in inglese, che gli ha fatto vincere il Festivalbar 1979.

Gli album Figli delle stelle (1977) e quello successivo, L.A. & N.Y. (1979), contengono queste due hits. Sorrenti vanta anche un film, girato sempre nel 1979, che si chiama "Figlio delle stelle" e vede la regia di Carlo Vanzina. Anche sua sorella, Jenny Sorrenti, è una musicista e in passato ha collaborato con il compianto Pino Daniele. Alan Sorrenti viene spesso associato a una musica pop-disco, ma pochi sanno che ha cominciato facendo rock progressivo. Poi, a fine anni '70, la svolta commerciale.