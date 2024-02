Il tastierista Alan Clark presenta in concerto Backstory, disco che ripercorre i brani registrati coi Dire Straits

Si terrà il prossimo 22 febbraio la quarta serata evento del Kabala 2024, che avrà come protagonista una superstar della scena musicale internazionale: il tastierista britannico Alan Clark, storico membro dei Dire Straits.

Alan Clark presenta in concerto Backstory, disco realizzato in piano solo in cui ripercorre i brani registrati con i Dire Straits e con le tante grandi star della musica con cui ha collaborato nel corso degli anni come Bob Dylan, Eric Clapton, Bee Gees, Tina Turner, Sting e Rod Stewart.

Classe 1952, Clark è considerato una rarità nel mondo della musica rock per la sua scelta di suonare il pianoforte classico e le tastiere in brani dalle sonorità marcatamente rock.

Dopo lo scioglimento dei Dire Straits, Clark ha lavorato principalmente nel suo home studio, producendo musica per film, serie televisive e documentari. E ultimamente ha coprodotto, suonato e scritto brani per i lavori di Renato Zero.